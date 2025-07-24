Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 09:48

Происшествия

ФСБ задержала девятерых россиян за призывы к убийствам военных

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники ФСБ в восьми регионах РФ задержали девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.

В ФСБ пояснили, что задержанные граждане размещали в социальных сетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей.

У злоумышленников изъяли средства связи, возбуждены уголовные дела о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Краснодарском крае был предотвращен теракт на промышленном объекте нефтепереработки. Гражданин одной из стран Центральной Азии по заданию международной террористической организации хотел поджечь здание общежития, а после опубликовать в Сети соответствующее видео. Возбуждено уголовное дело, на время предварительного следствия фигурант арестован.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика