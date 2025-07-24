ФСБ задержала девятерых россиян за призывы к убийствам военных

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Сотрудники ФСБ в восьми регионах РФ задержали девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.

В ФСБ пояснили, что задержанные граждане размещали в социальных сетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей.

У злоумышленников изъяли средства связи, возбуждены уголовные дела о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Краснодарском крае был предотвращен теракт на промышленном объекте нефтепереработки. Гражданин одной из стран Центральной Азии по заданию международной террористической организации хотел поджечь здание общежития, а после опубликовать в Сети соответствующее видео. Возбуждено уголовное дело, на время предварительного следствия фигурант арестован.