ФСБ предотвратила теракт на объекте нефтепереработки Кубани

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Российские силовики предотвратили теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии по заданию международной террористической организации хотел поджечь здание общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов. Для этого мужчина изготовил коктейль Молотова.

После совершения преступления задержанный планировал разместить соответствующее видео в Сети для устрашения населения, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации, уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". На время предварительного следствия фигурант арестован.

Ранее правоохранители задержали в Татарстане жителей Хабаровского края, которые готовили теракт с применением взрывчатых веществ. В ФСБ уточнили, что задержанные сотрудничали с украинскими спецслужбами в проведении диверсий и террористических актов на территории России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.