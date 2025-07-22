ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославле и Липецке

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность трех пособников украинских спецслужб в Донецкой Народной Республике (ДНР), Ярославской и Липецкой областях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ.

В Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче Киеву сведений о расположении подразделений Вооруженных сил России и вовлечению других граждан в террористическую деятельность.

В Ярославе правоохранители задержали украинку, которая по заданию Киева собирала взрывное устройство, чтобы взорвать его на одном из железнодорожных объектов региона.

Также суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима пособника Украины. Гражданин РФ, задержанный еще в 2024 году в Липецкой области, оказался причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для российской армии.

Фигуранты заключены под стражу в рамках уголовных дел по статьям о приготовлении к теракту, вовлечению в террористическую деятельность и государственной измене.

Ранее в Северной Осетии задержали двух подростков, которые планировали теракт против правоохранителей. 15-летние юноши прошли обучение для осуществления террористической деятельности и купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Суд заключил их под стражу.

