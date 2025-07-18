В Северной Осетии задержаны подростки за подготовку теракта

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Северной Осетии задержали двух подростков, которые планировали теракт против правоохранителей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следователей, с июня 2024-го по май 2025 года 15-летние юноши, являясь сторонниками запрещенной в стране террористической организации, прошли обучение для осуществления террористической деятельности. Для этого они изучили специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров.

В мае в городе Моздоке несовершеннолетние купили компоненты для создания самодельного взрывного устройства и хранили их по местам проживания для дальнейшего совершения теракта.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Подросткам предъявили обвинения, суд заключил их под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ РФ сообщили об уничтожении ответным огнем украинского агента, который готовил теракт против военнослужащего в Тюмени. По словам силовиков, мужчина изъял из схрона взрывное устройство, чтобы позже подложить бомбу под автомобиль. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.