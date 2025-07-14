ФСБ сообщила об уничтожении агента Киева, готовившего теракт в Тюмени

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Агент Украины, который готовил теракт против военнослужащего в Тюмени, уничтожен ответным огнем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ФСБ, злоумышленник изъял из схрона взрывное устройство, чтобы затем подложить бомбу под автомобиль российского военного. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Гражданские и сотрудники спецслужб не пострадали.

На месте инцидента изъяли само взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под боевой, а также боеприпасы к нему. По месту жительства мужчины найдены две самодельные гранаты. Возбуждено дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ФСБ предупредили россиян, что украинские спецслужбы активно работают в Сети, включая соцсети и популярные мессенджеры, чтобы вовлечь граждан в противоправную деятельность. Они пользуются их доверчивостью и принуждают жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) с незнакомыми контактами", – добавили в ЦОС.

Ранее в Крыму задержали гражданку России и Украины, которая была завербована украинскими спецслужбами. По данным силовиков, женщина 2000 года рождения должна была взорвать российского военнослужащего в его автомобиле. Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемой компоненты взрывного устройства западного производства. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".

