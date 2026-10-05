В начале октября в Московской области зацвели одуванчики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В первые выходные октября в Московском регионе вновь распустились одуванчики. Корзинки цветов заметили в подмосковной Коломне.

Согласно прогнозам, средняя температура воздуха в Москве в октябре будет на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы, а количество осадков составит 85–95% от обычных значений. При этом самым теплым периодом месяца станет вторая пятидневка.

Вероятность заморозков в столице в первой декаде октября невысокая из-за ослабления антициклона и увеличения облачности. При этом в Подмосковье при прояснениях температура может опускаться близко к нулю.

При этом минувший сентябрь стал четвертым самым теплым в Москве в XXI веке – среднемесячная температура составила 14,1 градуса, превысив климатическую норму на 2,1 градуса. Осадков выпало 47 миллиметров, или 71% от нормы, поэтому месяц оказался также сухим – четвертый сентябрь подряд с недостатком осадков.