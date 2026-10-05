На портале "Узнай Москву" появился аудиогид по Дому-музею В. Л. Пушкина

Фото: Государственный музей А. С. Пушкина

На портале "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по постоянной экспозиции Дома-музея В. Л. Пушкина на Старой Басманной улице. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Дядя Александра Пушкина – Василий Пушкин известен не только как автор поэмы "Опасный сосед", но и как хозяин дома, где собирались поэт Иван Дмитриев, князь Петр Вяземский, писатель Николай Карамзин и другие.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что с помощью аудиогида слушатели смогут узнать о том, что дядя Пушкина был частым и желанным гостем в подмосковном имении князя Вяземского Остафьево. Также гости увидят иллюстрацию к знаменитой поэме "Опасный сосед".

"Посетители музея смогут осмотреть часы "Библиотека", масляную лампу из имения Апраксиных Ольгово, иллюстрированный альманах для детей, дорожный переносной фонарь и другие вещи эпохи В. Л. Пушкина", – добавили в департаменте.

Экскурсия начинается у бисерной работы "Корзина с цветами", созданной неизвестными мастерами в Иркутске в 1825 году. Далее аудиогид расскажет о бра на три свечи из подмосковного имения Остафьево.

Отдельный блок экскурсии посвящен заграничному путешествию Василия Пушкина в 1803–1804 годах. О нем напоминает дорожная шкатулка для письменных принадлежностей, которая в сложенном виде служила для перевозки бумаги, сургуча и печати, а при открытии крышка превращалась в наклонную поверхность. В поездке поэт посетил Германию, Францию и Англию, был принят литературным обществом Парижа.

Аудиогид также знакомит слушателей с каминными часами с фигурой амура и столообразным прямоугольным фортепиано – тафель-клавиром.

Ранее сервис "Мосбилет" запустил раздел "Культурные маршруты" – в нем собраны актуальные выставки и варианты прогулок по столице. Пользователям представлены проекты разных направлений. Кроме того, для каждого мероприятия указаны описание, даты проведения и адрес.