ФСБ задержала агента СБУ за подготовку подрыва машины российского офицера

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В Крыму задержана 24-летняя гражданка России и Украины, завербованная СБУ, которая накануне Дня Победы должна была взорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как заявили силовики, по заданию СБУ женщина 2000 года рождения должна была подорвать российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства. Установлены сотрудники СБУ, которые провели вербовку и подготовку агента к совершению преступления.

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемой компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".

Ранее правоохранители задержали двух жителей Брянской области, которые собирали информацию об объектах Минобороны РФ, а также сброшенные с помощью дронов взрывчатые вещества, взрывные устройства, компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Лица выполняли задания по указу запрещенной в России украинской террористической организации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемые заключены под стражу.