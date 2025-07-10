ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт в поселке Мостовском Краснодарского края. Подозреваемый 1972 года рождения был арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Как уточнило ведомство, россиянин планировал поджечь административное здание. Для этого он изготовил зажигательную смесь.

Его задержали, когда он подходил к месту совершения преступления. Также установлена причастность злоумышленника к одному из заведомо ложных сообщений об акте терроризма в месте массового пребывания граждан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), части 1 статьи 205 ("Террористический акт"), части 3 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ему предъявили обвинение.

Ранее ФСБ задержала двух агентов украинского Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Мелитополе. Они собирали данные о дислокации ВС РФ. По данным ведомства, задержанные были завербованы украинскими службами через мессенджер Telegram.

До этого силовики совместно с МВД и Следственным комитетом задержали пятерых россиян, которые подозреваются в поджогах на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение с Украины.

Согласно информации ФСБ, Киев вовлекал россиян в диверсионно-террористическую деятельность при помощи мессенджера Telegram и интернет-площадок с объявлениями о быстром заработке. Им предъявлено обвинение.

