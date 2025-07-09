ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Саратовской области

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Российские спецслужбы предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Злоумышленник был сторонником запрещенной террористической организации. По данным ФСБ, россиянин собирался взорвать мост. Для этого он отправился к тайнику, чтобы изъять оттуда самодельное взрывное устройство (СВУ). Однако в этот момент его обнаружили российские спецслужбы.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Во время осмотра места происшествия было найдено и изъято готовое к использованию СВУ массой 11 килограммов, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

Кроме того, ведомство выяснило, что россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и планировал после совершения диверсии уехать на Украину для принятия участия в боевых действиях.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о приготовлении к теракту.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Новосибирской области попытку массового склонения граждан к госизмене. В соцсетях распространялись сведения о проведении вымышленного псевдопатриотического проекта.

Организаторы призывали людей присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона, а также предлагали принять участие в "конкурсах" с якобы денежным призовым фондом. В ФСБ предупредили, что участие в этом "проекте" может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

