Житель Санкт-Петербурга задержан за призывы к терроризму в мессенджере

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Следствие выяснило, что в период с декабря 2023 года по апрель 2024-го 20-летний петербуржец со своего аккаунта в одном из мессенджеров оставлял соответствующие комментарии.

Его задержание произошло в рамках совместной работы следователей СК и сотрудников пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Молодому человеку уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Правоохранители продолжают работу над установлением всех обстоятельств преступления.

По аналогичному делу ранее в Ростовской области был задержан 22-летний подозреваемый. В ФСБ уточнили, что мужчина является сторонником идеологии украинского неонацизма. Призывы к убийству военнослужащих РФ он размещал в интернете, используя профиль в мессенджере Telegram.

В публикациях содержались лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.