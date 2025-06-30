Деятельность экстремистской группы пресечена в Волгограде

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Правоохранители пресекли деятельность экстремистской группы в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Участниками данного сообщества оказались четверо несовершеннолетних, их задержали. Как выяснили правоохранители, создал группу придерживающийся радикальных взглядов 17-летний волгоградец. Встречи участников проходили в арендованном гараже.

Организатор публиковал в своем канале в мессенджере призывы к насилию против представителей определенных религиозных и этнических групп. Также он планировал акции против органов власти и действия, направленные на разжигание национальной розни.

Деятельность сообщества ко всему прочему включала в себя поджог машин, принадлежащих выходцам из национальных республик России и стран СНГ. Для этого они использовали взрывчатку промышленного производства, которая была изъята в ходе обыска гаража.

Как подчеркнули в ведомстве, деятельность экстремистского сообщества была пресечена в результате совместных усилий следователей регионального управления СКР, а также оперативных работников областного главка МВД и УФСБ РФ по Волгоградской области.

Против всех фигурантов было возбуждено уголовное дело по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Реабилитация нацизма", "Незаконный оборот взрывчатых веществ" и "Умышленное уничтожение чужого имущества".

По решению суда организатор преступной группы был взят под стражу. Для остальных участников группы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу", – заключили в ведомстве.

Всего с начала 2025 года силовым структурам удалось предотвратить 47 террористических преступлений, большинство из которых готовили подростки. За последние три года задержаны более 2,5 тысячи молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористов.

Как отметил директор ФСБ России Александр Бортников, в условиях СВО и активности международных террористических групп усиливается угроза распространения идеологий терроризма и неонацизма среди молодежи. По его словам, из-за этого возрастает возможность вовлечения молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность.

