Житель Амурской области задержан за госизмену и подготовку теракта

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в государственной измене и подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

По предварительной версии, житель региона контактировал с украинской стороной через мессенджер. По заданию украинских спецслужб он планировал совершить диверсию на участке Транссибирской магистрали, а также принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Задержанный пояснил, что в октябре 2024 года он должен был собрать самодельное взрывное устройство (СВУ), а также сделать три фотографии: места диверсии, закладку СВУ и результат подрыва рельсов.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). При этом ранее в отношении жителя Амурской области уже возбуждали уголовные дела по статьям 281 и 205.5 УК РФ ("Приготовление к диверсии" и "Участие в деятельности террористической организации").

Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие, уточнили в ведомстве.

Между тем другой россиянин был задержан по подозрению в передаче Киеву данных об объектах ПВО в Калужской области. По предварительным данным, с 2023 года мужчина поддерживал контакты с представителем украинских спецслужб, который давал ему задания.

Также фигурант изучал управление ударными беспилотниками. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

