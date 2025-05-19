СК показал видео допроса подростков, готовивших теракты на Ставрополье 9 мая

Следственный комитет РФ опубликовал в телеграм-канале кадры допроса подростков, которые подозреваются в подготовке нападений на полицейских в Ставропольском крае 9 мая.

На видео фигуранты уголовного дела признаются в связях с запрещенной на территории РФ террористической организацией. В частности, несколько подростков рассказали, что они присягнули на верность террористам. Один из подростков признал свою вину.

О предотвращении нападений на правоохранителей стало известно 19 мая. По данным ФСБ, несовершеннолетний житель Андроповского района края в 2024 году вступил в ряды террористической организации и призвал поступить так же еще 8 жителей региона, среди которых было 7 несовершеннолетних возрастом от 14 до 16 лет.

Подростки, уверены силовики, планировали напасть на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но их планам помешали российские спецслужбы, которые за день до этого задержали лидеров группировки, а позже и остальных участников ячейки.



По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Содействие террористической деятельности". Все 9 фигурантов задержаны.

