ФСБ предотвратила серию нападений на полицейских 9 мая в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "Следком"

Российские спецслужбы совместно со Следственным комитетом и МВД предотвратили серию нападений на правоохранителей 9 мая в Ставропольском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, в прошлом году подросток, проживающий в Андроповском районе, добровольно вступил в ряды международной террористической организации через мессенджер Telegram и призвал поступить аналогичным образом еще восьмерых жителей Ставропольского края, семь из которых – несовершеннолетние.

В результате, как сообщили в ФСБ России, подростки распланировали нападение на полицейских, которое собирались реализовать в одном из муниципалитетов региона 9 мая 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако за день до этого российские спецслужбы задержали лидеров группировки, а затем и всех остальных участников ячейки.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Содействие террористической деятельности". Суд уже арестовал всех злоумышленников. При этом оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Следственный комитет опубликовал в своем телеграм-канале кадры допросов несовершеннолетних. Один из них признал вину. Также установлено, что лидер группировки вовлек в террористическую организацию одного из своих родственников.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали 6 человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также к насильственным акциям в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. По данным ведомства, по их адресам проживания были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие.

Кроме того, в ходе рейдов ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram с террористическим и неонацистским контентом, у которых обнаружила переписки с украинскими кураторами. В них были инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

