Следователи задержали жителя Волгограда по подозрению в сотрудничестве с СБУ

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Следователи задержали 50-летнего жителя Волгограда, который подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По материалам дела, мужчина вышел на связь с администратором проукраинского телеграм-канала, договорившись помогать СБУ. Отмечается, что он следил за новостями источника с 2017 года. Также ведомство отмечает, что мужчина не поддерживает СВО и является сторонником террористической организации.

В конце 2024 года мужчина сделал фото и снял видео складов с боеприпасами, расположенными на территории Волгограда. Вместе с тем он собирался раскрыть информацию о расположении объектов МО РФ, движении автоколонн ВС РФ и передать украинской стороне иные данные.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Следователи продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан агент спецслужб Украины, который готовил теракт против депутата Народного совета республики. С помощью иностранной разведки он прошел несколько этапов обучения. После россиянин участвовал в организации тайников с взрывными устройствами для их дальнейшего использования в подрывной деятельности на территории ЛНР. Возбуждено уголовное дело.