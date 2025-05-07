ФСБ предотвратила теракт у памятника "Танк Т-34" в Херсонской области

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Силовики предотвратили теракт у памятника "Танк Т-34" в Каховке Херсонской области, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, трое уроженцев Украины с помощью четырех самодельных устройств планировали устроить взрыв около памятника, установленного в честь советских воинов-освободителей. В ФСБ уточнили, что спецслужбы намеревались устроить теракт во время памятного митинга с участием руководства и жителей города.

Злоумышленники закамуфлировали взрывные устройства под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков. Кроме того, они оснастили их GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва. Также у них нашли четыре электродетонатора и три ручные гранаты, говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ отметили, что до этого подозреваемые по заданию кураторов пытались подорвать автомобиль с российскими военными, однако у них этого не вышло. Вместе с тем они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа.

После задержания уроженцы Украины рассказали, что были завербованы осенью 2024 года. В их задачи входила передача противнику сведений о дислокации подразделений ВС РФ на территории Херсонской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Приготовление к террористическому акту".

"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", – подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Ранее трое агентов спецслужб Украины были задержаны за подготовку покушения на участника СВО. Они пытались убить военнослужащего с помощью взрыва в многоквартирном жилом доме на улице Промышленной в Ханты-Мансийске.

Тогда из дома эвакуировали 35 человек. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое задержанных.