Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

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Задержан житель Ханты-Мансийского автономного округа, которого подозревают в подготовке теракта на железной дороге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Как сообщили российские спецслужбы, россиянин планировал разместить самодельное взрывное устройство (СВУ) на участке Свердловской железной дороги. В ведомстве указали, что детонация могла привести к разрушению железнодорожного подвижного состава.

Также выяснилось, что мужчина действовал по заданию запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. С куратором он контактировал через мессенджер Telegram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее по подозрению в подготовке теракта был задержан 50-летний житель Лысковского района Нижегородской области. По данным регионального МВД РФ, мужчина по указанию неизвестных лиц пытался поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильного провайдера в Лыскове.

Кроме того, он должен был сфотографировать стратегические объекты и отправить кадры через мессенджер за вознаграждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.