Житель Нижегородской области задержан по подозрению в подготовке теракта

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Полицейские и сотрудники ФСБ РФ задержали 50-летнего жителя Лысковского района Нижегородской области по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина по указанию неизвестных лиц намеревался поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильного провайдера в Лыскове. Он должен был сфотографировать стратегические объекты и отправить их через мессенджер за вознаграждение. В телефоне задержанного полиция обнаружила шесть таких фотографий, отправленных неизвестному.

По данному факту следователи завели уголовное дело о покушении на террористический акт. Мужчина заключен под стражу.

Немногим ранее силовики предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию украинского куратора.

В ФСБ уточнили, что готовившие диверсионно-террористический акт граждане нейтрализованы при попытке задержания. Также ведомство установило, что они являлись приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России.

