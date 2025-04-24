ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии Нижегородской области

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Силовики предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ведомстве, готовившие диверсионно-террористический акт граждане были нейтрализованы при попытке задержания. Установлено, что они являлись приверженцами идеологии международной террористической организации, запрещенной в России.

"Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона", – говорится в сообщении.

На месте происшествия были изъяты два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова. Кроме того, в телефонах преступников обнаружена переписка с куратором и координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

Ранее сотрудники ФСБ также задержали жителя Крыма. Мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове.

Установлено, что житель Симферополя передавал информацию при помощи Telegram, при этом мужчина действовал по заданию своего куратора. К примеру, фигурант сообщал о прохождении железнодорожных эшелонов через Симферопольский вокзал, о технике ПВО и радиолокационных станциях.