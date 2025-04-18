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Видео транспортировки австралийского наемника, воевавшего на стороне Украины, показало Управление ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что перед судом ЛНР предстанет 33-летний наемник из Австралии Оскар Дженкинс, который воевал за ВСУ в Донбассе.

Известно, что иностранец приехал на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года. Однако в декабре того же года его преступная деятельность была пресечена.

По информации регионального УФСБ, австралиец заключил контракт с Минобороны Украины. Он проходил военную службу в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что наемник прибыл участвовать в военном конфликте по собственной инициативе и с целью получить вознаграждение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает данными о месте нахождения наемника из Австралии Оскара Дженкинса. По его словам, власти РФ не отслеживают передвижение граждан этой страны.