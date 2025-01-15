В Кремле не знают, поднимала ли Австралия вопрос о гибели своего гражданина на СВО

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В Кремле не знают, поднимала ли Австралия вопрос о гибели своего гражданина Оскара Дженкинса в зоне специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам политика, Австралия могла запрашивать данные о воевавшем на стороне ВСУ Дженкинсе по дипломатическим каналам, однако до Кремля информация не доходила.

Ранее СМИ писали, что житель Мельбурна Дженкинс попал в плен. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Австралия официально обратилась к российским властям по вопросу наемника.

В конце прошлого года посла РФ Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг задержанного. В свою очередь, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что австралийские чиновники работают над обеспечением безопасности Дженкинса.