СК возбудил дело против наемницы ВСУ из Дании за боевые действия в Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили дело о наемничестве и совершении теракта в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в ноябре гражданка Дании вместе с иными наемниками, входящими в состав ВСУ, незаконно пересекла госграницу России и проникла в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Также девушка совершала преступления против мирных граждан, проживающих в регионе.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение наемницы из Дании и ее соучастников.

"В ходе расследования будут детально установлены обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям всех лиц, причастных к их совершению", – подытожили в ведомстве.

Ранее следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. По версии СК, мужчина в сентябре вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область.

В приграничье Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их. Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

