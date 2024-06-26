Суд заочно приговорил к заключению наемников ВСУ из Британии, Швеции и Хорватии

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Суд заочно приговорил к длительному заключению воевавших на стороне ВСУ наемников из Великобритании – Джона Хардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Швеции – Матиаса Густавссона, а также Хорватии – Векослава Пребега, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Густавссону, Пребегу и Хардингу назначили 23 года, первые пять лет из которых они должны провести в тюрьме, а остальную часть срока наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Хили при этом приговорили к 4 годам, Хилла – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Правоохранители выяснили, что с февраля по май 2022-го проходившие необходимое обучение Густавссон, Пребег и Хардинг, а также не проходивший его Хилл участвовали в вооруженном конфликте в качестве наемников на стороне ВСУ на территории ДНР. В свою очередь, Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наемников для их использования в конфликте.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпершу "Грузинского национального легиона" (признан в РФ запрещенной террористической, экстремистской организацией) Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

Согласно данным из открытых источников, она принимала участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году. В 2022 же году она решила вступить в "Грузинский национальный легион" и начала участвовать в боях против российской армии. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным.