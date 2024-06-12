Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ грузинскую снайпершу

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Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпершу "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Ей также заочно предъявили обвинение по уголовной статье за участие наемника в вооруженном конфликте.

Уточняется, что Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы после школы. Там она прошла снайперскую подготовку.

Согласно данным из открытых источников, она принимала участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году. В 2022 же году она решила вступить в "Грузинский национальный легион", и начала участвовать в боях против российской армии. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего профессионального белорусского гребца Павла Шурмея, объявленного в розыск, и четырех иностранцев по статье о наемничестве и участии в боевых действиях на Украине против России.

До этого российские следователи объявили в федеральный и международный розыск бывшего морского пехотинца из США Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и уроженца Кишинева Станислава Гибадулина, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ.