04 июня, 11:12Политика
Бывший белорусский гребец Шурмей объявлен в розыск
Фото: vk.com/Павел Шурмей
Следственные органы обратились в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
По данным суда, Шурмея, а также трех иностранцев Д. Р. Фрейзера, И. Гата и С. Варшанидзе просят заключить под стражу по делу о наемничестве в вооруженном конфликте. Им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество").
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