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04 июня, 11:12

Политика

Бывший белорусский гребец Шурмей объявлен в розыск

Фото: vk.com/Павел Шурмей

Следственные органы обратились в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным суда, Шурмея, а также трех иностранцев Д. Р. Фрейзера, И. Гата и С. Варшанидзе просят заключить под стражу по делу о наемничестве в вооруженном конфликте. Им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество").

Ранее российские следователи объявили в федеральный и в международный розыск грузинского снайпера Георгия Гелашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Его обвиняют в возбуждении вражды и ненависти с использованием СМИ, угрозах применения насилия и наемничестве.

В Москве установили личности 2,5 тыс человек, причастных к преступлениям разных лет

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