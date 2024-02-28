Суд заочно арестовал главу воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"

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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" Мамуку (также известного как Ушанги) Мамулашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мамулашвили вменяется наемничество и возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации. Срок его ареста составляет два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания обвиняемого.

По данным следствия, Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование, стал его лидером и вовлек в деятельность этого формирования и ряда других украинских вооруженных групп не менее 24 граждан Грузии в качестве наемников.

Они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против ВС РФ. Следователи также установили и другие лица, причастные к деятельности "Грузинского национального легиона".

В суде агентству подтвердили рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте гражданина Грузии.

В апреле 2022 года СК РФ возбудил в отношении Мамулашвили уголовное дело. Ведомство классифицировало его действия противоправными по пунктам "а", "б" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения").

В октябре прошлого года министерство внутренних дел РФ внесло Мамуку Мамулашвили в базу розыска. В карточке обвиняемого указывается, что поводом для его розыска стала статья Уголовного кодекса РФ.