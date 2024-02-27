Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:15

Политика

Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей

Фото: 123RF/armmypicca

Суд арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) на сумму до шести миллионов рублей, сообщает RT.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Ольга Назарова уточнила, что средства арестованы до 14 июня 2024 года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца самого писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Писателя обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.

Читайте также


судыполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика