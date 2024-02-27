27 февраля, 12:15Политика
Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей
Фото: 123RF/armmypicca
Суд арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) на сумму до шести миллионов рублей, сообщает RT.
Пресс-секретарь Басманного районного суда Ольга Назарова уточнила, что средства арестованы до 14 июня 2024 года.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца самого писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.
Писателя обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.
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