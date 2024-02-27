Суд в Москве арестовал счета жены писателя Акунина на сумму до 6 млн рублей

Фото: 123RF/armmypicca

Суд арестовал счета супруги писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) на сумму до шести миллионов рублей, сообщает RT.

Пресс-секретарь Басманного районного суда Ольга Назарова уточнила, что средства арестованы до 14 июня 2024 года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца самого писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Писателя обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.