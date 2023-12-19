В издательство "Захаров" пришли с обысками в рамках дела против Акунина

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Правоохранители пришли с обысками в столичное издательство "Захаров" в рамках возбужденного в отношении Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело возбудили по статьям за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС РФ.

Издательство было основано 1 марта 1998 года. Оно открыло имя Бориса Акунина и с тех пор эксклюзивно издает его книги.

Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. По данным СМИ, следователи в этот же день возбудили против писателя уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о ВС РФ.

До этого Акунин в разговорах с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по российским городам оправданными.

При этом он признал, что украинская пропаганда работает неэффективно. Писатель предложил склонять военнослужащих РФ к предательству программами помощи релокации дезертирам из российской армии.