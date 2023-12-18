Дело за распространение фейков о ВС РФ возбуждено против писателя Акунина

Фото: ИТАР-ТАСС/Анатолий Струнин

Следователями возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В отношении писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России", – заявил собеседник агентства.

18 декабря Росфинмониторинг включил Акунина в перечень террористов и экстремистов. До этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отправила в Минюст России запрос о признании писателя иноагентом.

Она уверена в антироссийской позиции Акунина и считает, что он не должен получать средства от продаж своих произведений в России.