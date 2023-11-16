Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов

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Трех адвокатов Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), которые фигурировали в уголовном деле об экстремистском сообществе, попали в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

Уточняется, что в списке оказались Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер.

Ранее Кобзева и Липцера заключил под стражу Басманный суд столицы. Они обвиняются по части 2 статьи 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе"). Арест действует до 13 декабря этого года.

До этого тот же суд арестовал Сергунина. Ему вменяют вину по той же статье. Под стражей Сергунин будет находиться также до 13 декабря.

В августе текущего года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Он обвиняется не только в организации экстремистского сообщества, но и в его финансировании. По версии следователей, он также привлекал к участию в сообществе несовершеннолетних молодых людей.

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