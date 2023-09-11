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Политика

Навального могут включить в сделку с США по обмену заключенными – СМИ

Фото: Алексей Голенищев/ТАСС

В многосторонний обмен заключенными между Россией и Западом могут включить российских оппозиционеров, среди которых может оказаться отбывающий срок в колонии Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом со ссылкой на официальных лиц из нескольких стран Запада сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, Россия заинтересована в возвращении Вадима Красикова, который в 2021 году судом в Германии был приговорен к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ считают, что убийство было совершено по заказу российских спецслужб.

Источники газеты сообщают, что договоренность о выдаче России Красикова необходима США для подготовки обмена, в рамках которого Вашингтон планирует вернуть в страну журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже и бывшего морпеха Пола Уилана, который отбывает срок в 16 лет по такому же обвинению.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

Гершковича обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По данным российских спецслужб, он делал это по заданию США.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, таким образом он должен оставаться под стражей до 30 ноября.

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