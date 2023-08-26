Адвокаты журналиста The Wall Street Journal Гершковича обжаловали продление ему ареста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокаты журналиста The Wall Street Journal, гражданина Соединенных Штатов Эвана Гершковича обжаловали продление ему ареста на три месяца по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

"В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее", – отмечается в сообщении.

Гершковича обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По данным российских спецслужб, он делал это по заданию США.

Его задержали 30 марта, по данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, таким образом он должен оставаться под стражей до 30 ноября.

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