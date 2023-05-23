Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа", – говорится в сообщении.

О продлении срока ареста Гершковича ранее ходатайствовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Журналист был задержан по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории РФ в конце марта 2023 года. Согласно материалам следствия, Гершкович собирал на территории страны данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Позже его поместили под стражу до 29 мая. За действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, журналисту может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. Комментируя свой арест, Гершкович сообщил, что не считает свою деятельность противозаконной.

Как ранее сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в США поддерживают контакт с РФ по вопросу ареста Гершковича. Там намерены добиться освобождения работника зарубежного издания.

