Ушакову иногда звонят из Белого дома с призывами освободить Уилана и Гершковича – Лавров

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

Помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову иногда поступают звонки из Белого дома с призывами освободить из-под ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уилана. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Царьград" глава МИД РФ Сергей Лавров, опубликованном на официальном сайте министерства.

"Иногда звонят из Вашингтона, из Белого дома, помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Уилана, а теперь еще журналиста Эвана Гершковича, как они его называют", – отметил министр.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался в Москве шпионской деятельности. Американца приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Сторона США в 2022 году предложила Москве вариант обмена Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. Арестованную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла баскетболистку обменяли в итоге на Виктора Бута, осужденного в 2008 году в США на 25 лет за торговлю оружием.

В свою очередь, Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. В отношении него было возбуждено уголовное дело, по которому мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заявлял, что не согласен с обвинением, так как просто занимался журналистской деятельностью.

Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Суд установил, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.

