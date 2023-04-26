Захарова заявила, что Вашингтон сам не включил Пола Уилана в обмен заключенными

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Американская сторона сама не включила осужденного в РФ Пола Уилана в обмен заключенными. Непонятно, зачем тогда США приводили на Совбез ООН с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым его сестру, отметила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Притом что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку (Бриттни Грайнер. – Прим. ред.), которую взяли за провоз наркотических средств", – отметила дипломат.

Американская сторона в прошлом году предложила Москве вариант обмена Уилана и Грайнер. Арестованную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла баскетболистку обменяли в итоге на Виктора Бута, осужденного в 2008 году в США на 25 лет за торговлю оружием.

Уилана же задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он осуществлял в столице РФ шпионскую деятельность. Американца приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.