Wall Street Journal выразила обеспокоенность в связи с задержанием журналиста в РФ

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/evangershkovich

Газета Wall Street Journal обеспокоена из-за задержания ее корреспондента Эвана Гершковича в России. Об этом говорится на сайте издания.

В то же время, как стало известно "Коммерсанту", журналиста собираются доставить из Екатеринбурга в Москву. Дело об его аресте рассмотрит Лефортовский суд. Оно находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Директор НИИ политической сингулярности и пиарщик Ярослав Ширшиков, сопровождавший журналиста во время работы, рассказал, что редакция Wall Street Journal планирует направить юристов и взаимодействовать с Москвой по дипломатической линии по поводу задержания Гершковича. Об этом сообщает "Газета.ру"

Ширшиков уточнил, что журналист вышел на него по публичным контактам и попросил комментарий. Он пояснил, что корреспондент приехал в Екатеринбург, чтобы выяснить отношение общества к ЧВК "Вагнер", а также к ее главе Евгению Пригожину.

"Недели две-полторы назад он четыре дня пробыл в Екатеринбурге, из них два дня я его сопровождал полностью. Потом он улетел вместе с фотографом в Москву и вот решил вернуться в Екатеринбург, видимо, дособрать материал. Он мне во вторник писал, не возражаю ли я против встречи в четверг. Я, конечно, согласился. А в среду он пропал. Мне ночью звонило его руководство, почему-то из Лондона, а не из Нью-Йорка. Сказали, что направят защитников и будут взаимодействовать по дипломатической линии", – добавил Ширшиков.

30 марта стало известно, что корреспондента WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным российских спецслужб, американец по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данной статье журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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