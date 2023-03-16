Спецслужбы Польши задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу РФ

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Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало девять иностранцев по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, задержанные якобы шпионили против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки.

Он уточнил, что задержанные – иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них суд постановил применить временный арест, обвинив их в шпионаже и в участии в организованной преступной группе. В отношении еще троих проводятся мероприятия в прокуратуре.

В феврале бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита приговорили в Лондоне к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Фигурант признал свою вину. Оглашая приговор, судья Марк Уолл пояснил, что по первому пункту обвинения назначил Смиту 6 лет и 2 месяца тюрьмы, по остальным семи – еще 7 лет.

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