Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

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Бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита приговорили в Лондоне к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Решение вынес центральный уголовный суд Олд-Бейли, сообщает ТАСС.

Отмечается, что фигурант признал свою вину. Оглашая приговор, судья Марк Уолл пояснил, что по первому пункту обвинения назначил Смиту 6 лет и 2 месяца тюрьмы, по остальным семи – еще 7 лет.

"Вы должны отбыть эти наказания последовательно. Таким образом, общий приговор составляет 13 лет и 2 месяца", – пояснил Уолл, обращаясь к подсудимому.

Ранее шведский суд вынес приговор двум гражданам королевства за шпионаж в пользу России. Тюремный срок получили два брата Пеймане и Паяме Киа. В качестве наказания одному из них назначили пожизненное тюремное заключение, другому – лишение свободы на срок 9 лет и 9 месяцев.

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