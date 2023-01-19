Суд Швеции вынес приговор двум гражданам за шпионаж в пользу РФ – СМИ

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Шведский суд вынес приговор двум гражданам королевства за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Тюремный срок получили два брата Пеймане и Паяме Киа. В качестве наказания одному из них назначили пожизненное тюремное заключение, другому – лишение свободы на срок 9 лет и 9 месяцев.

По данным обвинительного заключения, старший из братьев путем работы в Службе безопасности и вооруженных силах страны добыл около 100 документов для дальнейшей передачи их России.

До этого в Германии задержали сотрудника разведслужбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. По мнению СМИ, мужчина мог передавать РФ данные об Украине. В связи с подозрением в силовых структурах Германии начали расследование.



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