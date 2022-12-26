Задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине – СМИ

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Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR предполагают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с Россией, передавал секретную информацию о ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в силовых кругах ведут расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с РФ.

По данным СМИ, по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Местные СМИ также отмечали, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников разведслужбы. При этом о других задержаниях не сообщалось.

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