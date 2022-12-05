ФСБ объявила гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа

Фото: depositphotos/Grigorenko

Гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике объявили официальное предостережение о действиях, которые подпадают под статью о шпионаже. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ФСБ России.

Следователи завершили расследование по делу колумбийца в понедельник, 5 декабря. Ранее ему предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ.

Альберто предупредили о недопустимости действий, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела о шпионаже.

Обвиняемый признался, что действовал согласно указаниям американских кураторов. Он рассказал, что для массовых рассылок ложной информации на телефонах создавались бот-фермы, управлялись они из-за рубежа.

"По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", – сказал Альберто.

По его словам, от него требовали осуществлять закупку телефонов, создавать бот-фермы и следить, чтобы устройства были включены.

Обвиняемый заявил, что его втянули в незаконную деятельность кураторы под никами Мадрид и Билл Брайс.

Отмечается, что правоохранители нашли смартфоны, с которых осуществлялась рассылка фейков. Альберто хранил их в раздевалке спортклуба на севере столицы. Мужчина рассказал, что кураторы просили прятать устройства в общественном месте. Это нужно было для того, чтобы обеспечить хорошую передачу данных.

Альберто полностью признал вину, однако еще раз подчеркнул, что отвечал лишь за создание программ. Кроме того, ему удалось выяснить, откуда осуществлялось управление телефонами. По его информации, кураторы находятся в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), по которой ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!