В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Лефортовский суд Москвы заключил иностранного гражданина Владислава Кривого под стражу по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что тем самым суд удовлетворил ходатайство ФСБ России. При этом о гражданстве задержанного не сообщается.

Текущее законодательство предусматривает наказание за подобное преступление в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), по которой ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.



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