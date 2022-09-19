Переводчика ОБСЕ приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену в ЛНР

Фото: МГБ ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Его признали виновным по статье 335 Уголовного кодекса ЛНР ("Государственная измена").

В конце апреля сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали по подозрению в шпионаже ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. По данным МГБ, украинец Вадим Голда собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения.

