Сотрудник миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже

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Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Задержанный – украинский гражданин Вадим Голда. По данным МГБ, сотрудник миссии ОБСЕ осуществлял сбор данных о донецких силовиках.

"Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", – говорится в сообщении.

В отношении Голды возбуждено уголовное дело.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и председатель организации Збигнев Рау приняли решение о немедленном закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине. По словам Шмид, миссия будет свернута с минимальными затратами и полной ответственностью перед ее членами, поскольку основным приоритетом ОБСЕ является их безопасность.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.