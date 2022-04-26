Киев использовал данные СММ ОБСЕ для ударов по ДНР

Сотрудники миссии ОБСЕ помогали украинским боевикам наносить удары по территории Донецкой республики и предоставляли им свою технику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, европейские наблюдатели предоставляли ВСУ и нацбатальонам данные со своих камер для корректировки огня.

Ранее в ЛНР задержали сотрудника ОБСЕ, который признался, что передавал данные западным спецслужбам.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.