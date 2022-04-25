Лавров рассказал о советах США и Британии Зеленскому относительно переговоров с РФ

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
Великобритания и Соединенные Штаты рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Россией каждый раз ужесточать позицию, рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы твердо знаем, что ни США, ни Великобритания, которая всячески пытается компенсировать свой нынешний одинокий статус после выхода из ЕС своей неуемной активностью, не советуют Зеленскому ускорять переговоры", – сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле российские переговорщики впервые получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации. При этом данные предложения требовали доработки, однако, подчеркнул министр, Киев представил свои контридеи, которые радикально отличались от стамбульских положений.
Лавров добавил, что высказывания президента Украины часто противоречат друг другу.
Министр также сообщил, что Зеленский не ознакомился с переданным неделю назад российским проектом соглашения, а отойдя от стамбульских договоренностей, подчеркнул дипломат, Киев сделал огромный шаг назад.
"Думаю, что этот шаг назад или два шага назад были сделаны по совету наших американских и британских коллег прежде всего, может быть, поляки еще здесь играли какую-то роль, прибалты. Они отыграли назад от тех позиций, которые мы были готовы взять за основу", – сказал он.
Ранее Лавров отметил, что заявления Киева и Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона смирилась со своей судьбой.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Переговоры между Россией и Украиной застопорились – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: