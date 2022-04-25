Лавров рассказал о советах США и Британии Зеленскому относительно переговоров с РФ

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Великобритания и Соединенные Штаты рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Россией каждый раз ужесточать позицию, рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы твердо знаем, что ни США, ни Великобритания, которая всячески пытается компенсировать свой нынешний одинокий статус после выхода из ЕС своей неуемной активностью, не советуют Зеленскому ускорять переговоры", – сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле российские переговорщики впервые получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации. При этом данные предложения требовали доработки, однако, подчеркнул министр, Киев представил свои контридеи, которые радикально отличались от стамбульских положений.

Лавров добавил, что высказывания президента Украины часто противоречат друг другу.

Министр также сообщил, что Зеленский не ознакомился с переданным неделю назад российским проектом соглашения, а отойдя от стамбульских договоренностей, подчеркнул дипломат, Киев сделал огромный шаг назад.

"Думаю, что этот шаг назад или два шага назад были сделаны по совету наших американских и британских коллег прежде всего, может быть, поляки еще здесь играли какую-то роль, прибалты. Они отыграли назад от тех позиций, которые мы были готовы взять за основу", – сказал он.

Ранее Лавров отметил, что заявления Киева и Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона смирилась со своей судьбой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

