Лавров оценил продвижение переговоров между Россией и Украиной

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди оценил продвижение переговоров между Россией и Украиной.

"Подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее медленными продвижениями российско-украинских переговоров", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Лавров отметил, что заявления Киева и Владимира Зеленского расцениваются как нежелание вести дальнейшие переговоры. Он выразил мнение, что украинская сторона "смирилась со своей судьбой".

Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что переговоры России и Украины практически ежедневно проходят в видеоформате. По его словам, межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

