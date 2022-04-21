Переговоры с Украиной продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме – МИД РФ

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Переговоры России и Украины практически ежедневно проходят в видеоформате, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, на переговорах межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине. Также стороны говорят о будущем нейтральном, внеблоковом статусе Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь ждет от него ответа. Представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона все время отходит от достигнутых договоренностей, что негативно сказывается на эффективности переговорного процесса.

Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".

До этого свой проект договора с Россией представила Украина. Комментируя данный документ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем отчетливо виден отход от важнейших положений, которые были зафиксированы на переговорах в Стамбуле. В частности, до этого украинская делегация заявила, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, однако в представленном проекте отсутствует это положение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

