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Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь ждет от него ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки", – цитирует его слова RT.
Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас мяч на стороне Украины. В то же время он отметил, что украинская сторона все время отходит от достигнутых договоренностей, что негативно сказывается на эффективности переговорного процесса.
С аналогичным заявлением Песков выступил в понедельник, 18 апреля. По его словам, из-за непостоянства Киева в вопросе уже согласованных моментов динамика переговоров, которые сейчас продолжаются на экспертном уровне, оставляет желать лучшего.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".
Ранее свой проект договора с Россией представила Украина. Комментируя данный документ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем отчетливо виден отход от важнейших положений, которые были зафиксированы на переговорах в Стамбуле. В частности, до этого украинская делегация заявила, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, однако в представленном проекте отсутствует это положение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия передала Украине документ с четкими формулировками – Песков
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